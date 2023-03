Naufragio Cutro, da “imbarcazione sospetta” a “non sembrano migranti”: la valutazione della Guardia costiera nella notte della strage (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è una contraddizione nella ricostruisce della notte del Naufragio sulla spiaggia di Steccato di Cutro offerta dalla Guardia costiera e ora finita agli atti dell’inchiesta della procura di Crotone. E se non si tratta di contraddizione, è almeno una sottovalutazione. Oppure un vero e proprio errore nel “pesare” la segnalazione di Frontex, visto quanto poi avvenuto in seguito. Il “film” minuto per minuto, già in parte venuto alla luce negli scorsi giorni, è interessante nel racconto della prima mezz’ora che segue l’alert lanciato dall’Agenzia europea per la difesa dei confini. Il centro di coordinamento di ricerca e soccorso della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è una contraddizionericostruiscedelsulla spiaggia di Steccato diofferta dallae ora finita agli atti dell’inchiestaprocura di Crotone. E se non si tratta di contraddizione, è almeno una sotto. Oppure un vero e proprio errore nel “pesare” la segnalazione di Frontex, visto quanto poi avvenuto in seguito. Il “film” minuto per minuto, già in parte venuto alla luce negli scorsi giorni, è interessante nel raccontoprima mezz’ora che segue l’alert lanciato dall’Agenzia europea per la difesa dei confini. Il centro di coordinamento di ricerca e soccorso...

