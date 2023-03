Naufragio a Cutro | tensione tra Meloni e i giornalisti in conferenza stampa | “State dicendo che il governo è colpevole del disastro?”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia“sotto assedio” deinellaal termine del Consiglio dei ministri. La presidente del Consiglio viene contestata sulla ricostruzione degli eventi deldel 26 febbraio scorso, incalzata, in una situazione confusa e tesa, dalle domande sul perché non siano uscite le motovedette della Guardia costiera. “Qualcuno pensa davvero che ilo le istituzioni italiane non hanno fatto qualcosa che avrebbero potuto fare?”, chiede lei. “No”, rispondono i i. E per“questo è già un passo avanti”. Ma gli inviati e i corrispondenti locali continuano a non essere soddisfatti dalle risposte della, che fa confusione sui tempi dell’intervento e sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima… - SusannaCeccardi : Alla Camera Matteo Piantedosi fa il punto sul naufragio di Cutro e mette a tacere le tante falsità della sinistra!… - TeresaBellanova : Oggi a #Cutro ci sarà la Premier, per il Consiglio dei Ministri. Mancherà però la madre, la donna, la cristiana. E… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Scintille tra Meloni e i giornalisti sulla notte di Cutro 'La segnalazione di Frontex con la barca che si avvicinava è ar… - carloarbini51 : RT @ultimora_pol: Caos del Viminale, in mattinata disposto il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di Cutro al cimitero mu… -

I primo Consiglio dei ministri in trasferta per un giorno si svolge simbolicamente a, in provincia di Crotone, teatro deldel 26 febbraio scorso in cui sono morti 72 migranti. Al passaggio della delegazione governativa, alcuni manifestanti hanno urlato slogan contro il ...Giorgia Meloni 'sotto assedio' dei giornalisti anella conferenza stampa al termine del Cdm . La premier viene contestata sulla ricostruzione degli eventi deldel 26 febbraio scorso, incalzata, in una situazione confusa e tesa, dalle ...Le esequie si terranno al Cimitero Islamico di Borgo Panigale. Saranno celebrati domani alle 15 i funerali delle sette salme arrivate a Bologna questa mattina. Le esequie si terranno in forma privata ...

Naufragio di Cutro, l'errore della Guardia costiera: "Quella segnalata da Frontex non è una barca di migranti… la Repubblica

La premier Giorgia Meloni ha annunciato nella conferenza stampa a Cutro che nel decreto varato dal Cdm è prevista una restrizione della protezione ...(Adnkronos) - "In che cosa si ritiene che ci sia stata una manchevolezza oggettiva". Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Cutro per illustrare il nuovo decreto flussi, protagonista di un botta ...