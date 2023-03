Natanyahu a Roma | Fratoianni accusa il governo | ' Ennesimo sbaglio | non è credibile'

(Di giovedì 9 marzo 2023) IlMeloni ospiterà ail primo ministro israeliano Netanyahu, al centro di pesanti contestazioni in patria per la svolta autoritaria data al suo, oltre all'annosa questione ...

Il governo Meloni ospiterà ail primo ministro israeliano Netanyahu, al centro di pesanti contestazioni in patria per la svolta autoritaria data al suo governo, oltre all'annosa questione palestinese che la stessa Amnesty ...Il governo Meloni ospiterà ail primo ministro israeliano Netanyahu, al centro di pesanti contestazioni in patria per la svolta autoritaria data al suo governo, oltre all'annosa questione palestinese che la stessa Amnesty ...

Il premier israeliano Netanyahu a Roma: venerdì l'incontro con la premier Meloni RaiNews

Roma, 9 mar. (askanews) - Nuova grande manifestazione a Tel Aviv contro il controverso progetto di riforma giudiziaria del governo, nel giorno in ...I manifestanti che protestano contro la riforma della giustizia presentata dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu hanno bloccato l’autostrada Ayalon in entrambe le direzioni a Tel Aviv. Le forze ...