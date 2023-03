Nasce IO : Un passo oltre l’intelligenza Artificiale è l’intelligenza Organoide (Di giovedì 9 marzo 2023) Sembra che il Concetto di “IO” potrà presto assumere un nuovo significato, che va oltre a quello con cui Freud ha rivoluzionato gli studi sulla coscienza. Computer alimentati da cellule cerebrali umane possono sembrare fantascienza, ma un team di ricercatori negli Stati Uniti crede fortemente che queste macchine, che fanno parte di un nuovo campo chiamato “intelligenza Organoide”, potrebbero plasmare il nostro futuro – e adesso è nato un piano per raggiungere questo traguardo. Gli organoidi sono tessuti cresciuti in laboratorio che assomigliano a organi. Queste strutture tridimensionali, solitamente derivate da cellule staminali, sono state utilizzate nei laboratori per quasi due decenni, dove gli scienziati sono stati in grado di evitare test dannosi sull’uomo o sugli animali sperimentando su sostituti di reni, polmoni e altri organi. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Sembra che il Concetto di “IO” potrà presto assumere un nuovo significato, che vaa quello con cui Freud ha rivoluzionato gli studi sulla coscienza. Computer alimentati da cellule cerebrali umane possono sembrare fantascienza, ma un team di ricercatori negli Stati Uniti crede fortemente che queste macchine, che fanno parte di un nuovo campo chiamato “intelligenza”, potrebbero plasmare il nostro futuro – e adesso è nato un piano per raggiungere questo traguardo. Gli organoidi sono tessuti cresciuti in laboratorio che assomigliano a organi. Queste strutture tridimensionali, solitamente derivate da cellule staminali, sono state utilizzate nei laboratori per quasi due decenni, dove gli scienziati sono stati in grado di evitare test dannosi sull’uomo o sugli animali sperimentando su sostituti di reni, polmoni e altri organi. Gli ...

