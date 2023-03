Nardella | ma che schifo | arriva l’asterisco stile “Murgia”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Avete presente Dario? Io ho sempre pensato a lui come un fedelissimo di Renzi: era vicesindaco quando il “rottamatore” era alla guida di Palazzo Vecchio ed è diventato sindaco quando Renzi dovette rinunciare all’incarico per diventare Presidente del Consiglio. Evidentemente mi sbagliavo, perchésembra aver preso un po’ troppo sul serio il passaggio da Renzi ad Elly Schlein. A cosa mi riferisco? Sto parlando delle comunicazioni allucinanti di Palazzo Vecchio che ora iniziano con “Gentilissim*”, con. Lo sapete: queste cose mi fanno, ma la cosa che più mi ha meravigliato è il fatto che anchesi sia unito alla lotta contro il dizionario. Insomma, non è possibile che una persona normale e normodotata pensi che le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erpedrini : @Virna25marzo Non ricordo quanto tempo fa ho iniziato a scrivere che Nardella fosse un imbecille. Odio ammetterlo m… - Luis91052594 : @Virna25marzo Non posso dire ciò che penso di Nardella, perché come tutti i sinistri è un rancoroso e mi denuncereb… - giuliadonn : @SecolodItalia1 Mamma mia questo Nardella! Prima era un renziano o sbaglio? Che voltagabbana, un funambolo della politica! - valentesalvato2 : Immagino Dante nella sua Divina Commedia piena di (*). Già per se c'erano i sottotitoli quando la si studiava figur… - VercesiErnesto : @ChrisRicchiuti Al peggio non c'è mai fine! Ma non vi pare che la chioma del sindaco Nardella sia cresciuta un po' troppo rapidamente? -

... aveva detto Pereira in una lettera indirizzata al sindaco di Firenze Dario, riconducibile al suo stato di salute. Nella lettera di dimissioni Pereira ricordaquando accettò l' ......finita la fasechi perde porta via la palla. Il partito è maturo per far fronte a passaggi importanti". L'esponente Dem toscano si trova in una Regione dove il sindaco di Firenze Darioe ...Questi fatti spieganoin Italia c'è ancora molta strada da fare contro violenza, ignoranza e ... ha invece scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario. 'Solidarietà a Elly Schlein per ...

Nardella: "Nelle scuole va insegnato il Novecento, l'antifascimo e la ... Dire

Firenze, 9 marzo 2023 - In soli tre giorni "sono 680 le tessere del Partito Democratico sottoscritte in Toscana dalla riapertura del tesseramento voluta dalla segretaria Elly Schlein, lunedì 6 marzo."Non ci meravigliamo se l'antifascismo sia considerato un valore di parte". Succede "perché sui banchi di scuola il Novecento non è insegnato abbastanza".