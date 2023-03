(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Soltanto adesso Desiche la Campania ha bisogno di, nonostante da mesi gli ripetiamo che c’è bisogno di un piano regionale per il lavoro. I fondi europei per realizzarlo, però, continua a tenerli chiusi nel cassetto. Che faccia di bronzo”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Campania, Nappi (#Lega): solo ora De Luca si accorge del dramma occupazione, tiri fuori ... - - gazzettanapoli : “I lavori per il raddoppio del tunnel della Circumvesuviana, tra le stazioni di Via Nocera e Castellammare di Stabi… - gazzettanapoli : “I lavori per il raddoppio del tunnel della Circumvesuviana, tra le stazioni di Via Nocera e Castellammare di Stabi… - severino_nappi : RT @puntomagazine: Circumvesuviana, interrogazione Nappi (Lega): Reperti archeologici e fondi PNNR a rischio. Si tratta di reperti di epoca… - puntomagazine : Circumvesuviana, interrogazione Nappi (Lega): Reperti archeologici e fondi PNNR a rischio. Si tratta di reperti di… -

Circum, interrogazione di): reperti archeologici e fondi Pnrr a rischio, De Luca chiarisca su lavori raddoppio tunnel. 'I lavori per il raddoppio del tunnel della Circumvesuviana, tra le stazioni di Via Nocera e ...Sediolini e pavimento della Circum 'ballerini',): adesso De Luca e De Gregorio convocheranno un esorcista 'Nella fornitissima letteratura tragicomica della Circumvesuviana non potevano mancare sediolini e pavimento che vivono di vita ...Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. "Le parole di De Luca questa mattina sulle Fonderie Pisano mi lasciano perplessa e incredula. Nell'aprile del ...

Circum, Nappi (Lega) presenta interrogazione: reperti archeologici e ... Punto Agro News.it

Napoli, 7 Marzo - “Un’intera struttura ospedaliera, per di più in un settore così delicato come quello dell’oncologia, non è un pacco che si può trasferire di ...(ASI) “Nella fornitissima letteratura tragicomica della Circumvesuviana non potevano mancare sediolini e pavimento che vivono di vita propria, come ‘posseduti’ da un’oscura forza.