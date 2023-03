Napoli | una petizione per salvare il cinema Metropolitan | raccolte oltre mille firme

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Se si vuole davveroildal rischio che possa essere trasformato in un centro commerciale, in un garage, in una sala bingo o comunque perdere la sua veste originaria di, come riportato in questi giorni su diversi organi d’informazione, c’è solo una strada da seguire, peraltro accolta anche dal ministro Sangiuliano, quella di vincolarne la destinazione d’uso in ambito culturale, in base alla norme dettate al riguardo dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137?. A ribadirlo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, impegnato nella valorizzazione e nel rilancio delle tradizioni e dei luoghi della cultura presenti nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Più che un viaggio è un pellegrinaggio. QUATTRO soste per ricaricare la batteria e DUE ore in più per raggiungere N… - pisto_gol : Una lezione da imparare |Scurdammece 'o passato simmo 'e Napule, paisà » Napoli Network - GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - milanomagazine : Denunciata una donna di 37 anni per introduzione in commercio di falsi, ricettazione e contraffazione #napoli… - Hernandzismo19 : RT @makva081: @Hernandzismo19 @crabbe1_ Si voi. Da stamattina mi saranno comparsi in tl almeno una decina di tweet del tipo 'spero di prend… -

In Italia le zone maggiormente interessate sono Milano, Bologna, Roma,, Perugia. ... TikTok ha annunciato che nominerà come partnerterza parte europea specializzata in materia di sicurezza ...Un altro importante impulso è arrivato ieri dal Senato , che ha approvato ieririsoluzione con ... Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma,, Cagliari, Bari e Palermo. ...... in grado di trasformare il giorno più bello dicoppia in un vero show ambientato in location ... in provincia di, e si trasferisce a Milano per studiare al IED - Istituto Europeo di Design. ...

8 marzo, a Napoli una gara per aiutare Mariarosaria: 8 anni e cuore matto ilmattino.it

Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, il chelsea avrebbe annotato il nome del messicano azzurro per la prossima estate, spinto anche dalla volontà del Napoli di cederlo in caso di mancato ...Le immagini arrivano dalla provincia di Napoli e sono state diffuse sui social network dal deputato Francesco Emilio Borrelli ...