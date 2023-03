(Di giovedì 9 marzo 2023) E’all’ospedalediAlessandro De Lucia, giovane papà di 38originario di San Felice a Cancello (Caserta). Come anticipa Edizione Caserta, l’uomo è stato risenza vita dal personale sanitariounalaldialLe circostanze della tragedia sono ancora L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Purtroppo è arrivata la notizia più terribile. È stato trovato il corpo di Diana, la ragazza di 27 anni scomparsa d… - cronacacampania : Napoli, trovato morto al Cardarelli dopo intervento al rene: aveva 38 anni - - StefanoAndreozz : @FrankRN10 @fi_ste @capuanogio Informati bene, hanno fatto casini in mezza Europa. A Napoli avrebbero trovato pane… - vabberaga : del mio capodanno a napoli mi ricordo solo che sono stata mbriaca dal 29 dicembre al 1 gennaio, ho trovato 20 euro… - phierpez : DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 LIVE in onda dalle 12.00! Il Napoli ha trovato il sostituto di Lobotka: le ultime su… -

Il corpo senza vita della donna, originaria di Portici (), è statoin cella lo scorso 22 gennaio. Ammendola, madre di una bambina di 8 anni, prima dell'arresto era incensurata. La ...Non è chiaro perché Gilda Ammendola , 32 anni di Portici , provincia di, sia finita in carcere a Parigi il 21 gennaio scorso. Di certo è che il giorno dopo il suo corpo è statosenza vita in cella nell'istituto di pena Fleyry - Mèrogis. Alla famiglia è ...... la cantante e la showgirl si sono sposate nel primo anniversario del loro 'debutto' al...Instinct ad oggi GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente...

Napoli, trovato con pistola rubata e cartucce: arrestato un 24enne Il Meridiano News

È una vicenda dai contorni ancora molto nebulosi quella che riguarda Gilda Ammendola, 32enne italiana arrestata in Francia e morta in carcere. Il corpo senza vita della donna, originaria ...La ventiseiesima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Napoli - Atalanta. Ecco dove e come vedere la partita.