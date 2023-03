Napoli, striscioni contro Umberto Chiariello: cosa è successo (Di giovedì 9 marzo 2023) Monta la polemica a Napoli dopo l'accusa di Umberto Chiariello , noto giornalista di Canale 21, nei confronti dei gruppi organizzati della tifoseria azzurra . L'attacco è sorto dopo il match con la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) Monta la polemica adopo l'accusa di, noto giornalista di Canale 21, nei confronti dei gruppi organizzati della tifoseria azzurra . L'attacco è sorto dopo il match con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Napoli, striscioni contro Umberto #Chiariello: cosa è successo: Dura replica al giornalista partenopeo dopo le acc… - fnapolisempre83 : RT @pirata_ribelle: @fnapolisempre83 Uagliò, questi non mangiano solo crauti, ma bensì Würst/wurstel in tutte le forme. sotto, t'invio alcu… - pirata_ribelle : @fnapolisempre83 Uagliò, questi non mangiano solo crauti, ma bensì Würst/wurstel in tutte le forme. sotto, t'invio… - ToniAzzurri : Ma hanno puntato su Chupo-Moting, onesto mestierante, come centravanti. Senza paura. Un po' come se il Napoli, ced… - MarekNapoli : RT @cn1926it: #NapoliAtalanta, tornano bandiere e striscioni al “#Maradona”? Le ultime -