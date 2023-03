Napoli, rubato defibrillatore automatico a piazza Dante (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSpartito a Napoli, nella centrale piazza Dante, uno dei defibrillatori automatici installati in otto punti nevralgici della città per prevenire eventuali decessi da attacco cardiaco. L’apparecchio salvavita, custodito in un grande e vistoso totem, e’ stato probabilmente oggetto di un furto o di un atto vandalico. Ad accorgersi della manomissione del totem un’infermiera del vicino ospedale Vecchio Policlinico che all’alba ha notato che l’oblo’ semitrasparente che copre il dispositivo non era al suo posto. “Stiamo recuperando le immagini dalla videosorveglianza dell’ area. Un atto vandalico che mina la Rete di emergenza e il sistema messo in piedi dal progetto Napoli citta cardioprotetta“, dichiara l’assessore Vincenzo Santagada. “I defibrillatori – si legge sul sito del Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSpartito a, nella centrale, uno dei defibrillatori automatici installati in otto punti nevralgici della città per prevenire eventuali decessi da attacco cardiaco. L’apparecchio salvavita, custodito in un grande e vistoso totem, e’ stato probabilmente oggetto di un furto o di un atto vandalico. Ad accorgersi della manomissione del totem un’infermiera del vicino ospedale Vecchio Policlinico che all’alba ha notato che l’oblo’ semitrasparente che copre il dispositivo non era al suo posto. “Stiamo recuperando le immagini dalla videosorveglianza dell’ area. Un atto vandalico che mina la Rete di emergenza e il sistema messo in piedi dal progettocitta cardioprotetta“, dichiara l’assessore Vincenzo Santagada. “I defibrillatori – si legge sul sito del Comune di ...

