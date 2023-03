Napoli | Politano | “Sorpresi da quello che abbiamo fatto Contro Atalanta vogliamo tornare a vincere”

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Non mi aspettavo una stagione così bella, ma sin dal primo giorno, nonostante avessimo perso giocatori importanti, c’è stato subito un bel gruppo, con nuovi giocatori importanti a disposizione del mister. Siamoanche noi dache, ma il campionato è lungo e non si molla un centimetro“. Così Matteocommenta la stagione vissuta fino a questo momento dal. Lo sguardo va subito al weekend, visto che, dopo la sconfittala Lazio, arriva un altro smolto importante,l’di Gasperini: “Perdere fa parte del calcio, ma serve sempre il morale alle stelle – sottolinea l’esterno, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss –.La Lazio ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #Politano: 'Anche noi sorpresi da quanto fatto. Contro l'#Atalanta vogliamo tornare a vincere' - Dalla_SerieA : Napoli, Lozano a rischio: Politano si mette a destra - - famglietti : RT @CorSport: ?? Il #Napoli sta dominando la #SerieA ???La rivelazione di #Politano ?? 'Ci siamo sorpresi, nessuno se l'aspettava' https://t.c… - glooit : Calcio:Napoli;Politano, con Atalanta dura ma dobbiamo vincere leggi su Gloo - Sportflash24 : #CALCIONAPOLI NEWS / ? Report allenamenti 6-7-8-9 marzo 2023 ? Aggiornamenti su #Lozano, #Osimhen e #Raspadori e… -

Lo afferma l'esterno delMatteoa Radio Kiss Kiss, pensando al ko con la Lazio e al match di sabato contro i bergamaschi. "Perdere - dice - fa parte del calcio, ma serve sempre ...Ilaffronterà l'Atalanta nel prossimo turno di Serie A e, molto probabilmente, mister ; al suo posto dovrebbe essercisull'out di destra offensivo con Osimhen che dovrebbe essere ..."Daremo l'anima in campo per coronare un sogno fantastico insieme a tutti i nostri tifosi". Matteoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dalla sfida trae Atalanta. "E' già da lunedì che stiamo preparando la partita con la massima intensità in allenamento ha ...

NAPOLI, POLITANO: "DAREMO ANIMA PER CORONARE SOGNO SCUDETTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Daremo l'anima in campo per coronare un sogno fantastico insieme ai nostri tifosi". Così Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro l'Atalanta. "E' ...'L'Atalanta è forte, ma se giochiamo da Napoli possiamo vincere', dice l'esterno azzurro NAPOLI (ITALPRESS) - 'Noi lavoriamo e pensiamo ...