Napoli, Politano: "Abbiamo voglia di riscatto, vogliamo tornare a vincere, Scudetto e Champions.." (Di giovedì 9 marzo 2023) Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: "Buongiorno a tutti, tutto bene. Abbiamo voglia di riscatto, prepariamo questa gara con l'Atalanta già da lunedì. vogliamo tornare a vincere. Con la Lazio ci Abbiamo provato in ogni modo, non meritavamo di perdere. Sarri gioca molto, invece qui si sono chiusi e hanno cambiato modo di giocare. Hanno sfruttato l'unica occasione avuta, capita. Noi però dobbiamo riprendere il nostro cammino e giocare come stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Mi aspettavo questa stagione? No, ma dal primo giorno si è creato un bel gruppo. I nuovi arrivati sono giocatori importanti e si sono messi a disposizione del mister e ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Matteo, attaccante del, ha parlato a Radio Kiss Kiss, di seguito le sue dichiarazioni: "Buongiorno a tutti, tutto bene.di, prepariamo questa gara con l'Atalanta già da lunedì.mo. Con la Lazio ciprovato in ogni modo, non meritavamo di perdere. Sarri gioca molto, invece qui si sono chiusi e hanno cambiato modo di giocare. Hanno sfruttato l'unica occasione avuta, capita. Noi però dobbiamo riprendere il nostro cammino e giocare come stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Mi aspettavo questa stagione? No, ma dal primo giorno si è creato un bel gruppo. I nuovi arrivati sono giocatori importanti e si sono messi a disposizione del mister e ...

