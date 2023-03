Napoli, partita negata ai tifosi dell’Eintracht: striscione a Monaco contro il ministro Piantedosi (Di giovedì 9 marzo 2023) I tifosi del Bayern di Monaco hanno esposto uno striscione contro il ministro degli Interni italiano, Piantedosi, durante il match contro il Paris Saint Germain ritorno degli ottavi di Champions League. “No ai divieti per i tifosi, Piantedosi uomo di m…”, si legge. La scritta all’indomani della decisione del governo italiano di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la sfida di Napoli contro gli azzurri di Spalletti in programma mercoledì 15 marzo sempre per il ritorno degli ottavi della massima competizione europea. Il divieto, in seguito agli scontri fra le opposte tifoserie nella gara di andata. Antoniozzi: Intervenga l’Uefa“Vorrei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) Idel Bayern dihanno esposto unoildegli Interni italiano,, durante il matchil Paris Saint Germain ritorno degli ottavi di Champions League. “No ai divieti per iuomo di m…”, si legge. La scritta all’indomani della decisione del governo italiano di vietare la vendita dei biglietti aiFrancoforte per la sfida digli azzurri di Spalletti in programma mercoledì 15 marzo sempre per il ritorno degli ottavi della massima competizione europea. Il divieto, in seguito agli scontri fra le opposte tifoserie nella gara di andata. Antoniozzi: Intervenga l’Uefa“Vorrei ...

