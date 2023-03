Napoli, il punto della situazione sugli indisponibili (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrato sul Napoli ed ha fatto il punto della situazione sugli indisponibili. In attesa delle prossime sfide che terranno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrato suled ha fatto il. In attesa delle prossime sfide che terranno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - HeadOfStocazzo : RT @CozzAndrea: Comunque a me quelli che tifano le italiane in Europa mi stanno sul cazzo. “Eh ma so italiane…”, ma che stracazzo significa… - Apollue : @vitriol24841464 @CampiMinati @Pasqual01350178 Sempre di truffa si tratta,senza la quale Osimhen giocherebbe in un'… - occhio_notizie : I militari notando degli strani fasci di luce nelle aule al piano terra all'interno dell'Istituto superiore Carlo L… - pz28078984 : @_Andrea_Motta_ @musicaddicted__ @DiegoDeLucaTwit In tal caso consiglio di vedere le 'plusvalenze' Casadei ( Inter)… -