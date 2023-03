Napoli | i retroscena su Luciano Spalletti | dal rimprovero a Osimhen fino al chiarimento con Politano

(Di giovedì 9 marzo 2023)è sicuramente uno dei principali artefici dei successi del. Il mister è riuscito a creare un gruppo importante dopo la squadra prevale sul singolo. Rappresentativo del lavoro del mister è quanto successo in estate durante il secondo giorno di ritiro. Il mister azzurro, infatti, non ha esitato a mandare fuori dal campo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliFCNews : Avv. Lauri: 'C'è un retroscena emerso dagli spogliatoi del Napoli durante la partita contro l'Empoli' #Napoli… - mlenzi72 : @gio_mamma @Torrenapoli1 Se ti piace leggere ti consiglio il libro di Gianni Miná, mi pare intitolato 'Si gonfia la… - salvione : 'Real Madrid su Osimhen se parte Benzema', e dalla Spagna spunta retroscena su Zidane... - sportli26181512 : '#RealMadrid su #Osimhen se parte Benzema', e dalla Spagna spunta retroscena su Zidane...: Il club spagnolo potrebb… - salvione : 'Che imbarazzo, non lo farò più', Kim e il retroscena in ritiro -

Il Real Madrid sogna in grande puntando su un tridente inedito per le prossime stagioni: Endrick - Osimhen - Vinicius . Proprio così. Per ora solo l'ultimo è già Blancos . Ma questi sono i giorni ...Dopo diversi mesi e dopo aver conquistatoanche e soprattutto per aspetti legati al campo, il centrale sudcoreano torna a parlare di quell'episodio e le sue sono dichiarazioni a sorpresa: "......di fronte alle incalzanti domande della iena Filippo Roma che ha poi svelato qualche: "... Milan , Atletico Madrid ,e Betis che hanno già chiesto informazioni all'entourage del ...

"Real Madrid su Osimhen se parte Benzema", e dalla Spagna spunta retroscena su Zidane... Corriere dello Sport

Il club spagnolo potrebbe perdere Benzema a fine stagione e per questo motivo punta sull'attaccante di proprietà del Napoli ...Il difensore del Napoli si racconta tornando a parlare di un episodio che lo ha visto protagonista la scorsa estate ...