Napoli-Eintracht, trasferta out per i tedeschi: insulti a ministro Piantedosi in Champions (Di giovedì 9 marzo 2023) Durante la gara di Champions tra Bayern e Psg, i tifosi bavaresi hanno espresso solidarietà, per lo stop imposto ai loro connazionali in vista di Napoli-Eintracht, con uno striscione contro il ministro degli Interni italiano. Napoli-Eintracht I tifosi del Bayern Monaco hanno voluto solidarizzare con quelli dell’Eintracht Francoforte, a cui è stata vietata la Leggi su 2anews (Di giovedì 9 marzo 2023) Durante la gara ditra Bayern e Psg, i tifosi bavaresi hanno espresso solidarietà, per lo stop imposto ai loro connazionali in vista di, con uno striscione contro ildegli Interni italiano.I tifosi del Bayern Monaco hanno voluto solidarizzare con quelli dell’Francoforte, a cui è stata vietata la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - DiegoDeLucaTwit : Gentile consigliere comunale di Francoforte che chiede l’eliminazione del #Napoli dalla #Champions per l’assenza de… - RealPiccinini : Complimenti a Pioli per aver riportato il Milan tra le prime 8 d’Europa. Col Tottenham, tra andata e ritorno, il co… - phierpez : UFFICIALE - Napoli-Eintracht vietata ai tifosi: comunicazione della Prefettura al club di Francoforte… - phierpez : Napoli-Eintracht, 6 voli charter cancellati per i tifosi tedeschi: ecco quanto perderà d'incasso ADL… -