Napoli-Eintracht, pranzo tra i club annullato e tweet offensivi (Di giovedì 9 marzo 2023) Il match tra Napoli ed Eintracht, in programma per gli ottavi di finale di Champions League, è stato segnato da una serie di polemiche. Il pranzo tra Napoli ed Eintracht è stato annullato a causa del divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi ospiti, che ha acceso i toni della sfida di ritorno al Maradona. I tifosi tedeschi hanno protestato sul web, inondando i social del Napoli con immagini di spaghetti spezzati e pizza Hawaii con l’ananas, considerate un insulto per la tradizione culinaria partenopea. La decisione del Ministero dell’Interno, motivata dalle questioni di ordine pubblico, ha scatenato diverse reazioni, tra cui l’annullamento di tutti gli incontri ufficiali, compreso il pranzo UEFA. I tedeschi sono furiosi, e molte istituzioni ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Il match traed, in programma per gli ottavi di finale di Champions League, è stato segnato da una serie di polemiche. Iltraedè statoa causa del divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi ospiti, che ha acceso i toni della sfida di ritorno al Maradona. I tifosi tedeschi hanno protestato sul web, inondando i social delcon immagini di spaghetti spezzati e pizza Hawaii con l’ananas, considerate un insulto per la tradizione culinaria partenopea. La decisione del Ministero dell’Interno, motivata dalle questioni di ordine pubblico, ha scatenato diverse reazioni, tra cui l’annullamento di tutti gli incontri ufficiali, compreso ilUEFA. I tedeschi sono furiosi, e molte istituzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - RealPiccinini : Complimenti a Pioli per aver riportato il Milan tra le prime 8 d’Europa. Col Tottenham, tra andata e ritorno, il co… - DiegoDeLucaTwit : La curva del #BayernMonaco ha attaccato il Ministro Piantedosi per aver vietato ai tifosi dell’Eintracht di seguire… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Osimhen è a disposizione, Lozano tornerà contro l'Eintracht Francoforte mentre Jack Raspadori potrebbe es… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Osimhen è a disposizione, Lozano tornerà contro l'Eintracht Francoforte mentre Jack Raspadori potrebbe es… -