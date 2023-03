Napoli-Eintracht, i tedeschi non accettano la scelta di Piantedosi: decisione forte della società (Di giovedì 9 marzo 2023) Non tendono a placarsi le polemiche in merito della scelta del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per il match di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 15 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona. Una decisione criticata dalle autorità tedesche, dai tifosi del Bayern Monaco e non compresa anche da molti supporter partenopei. Tifosi Eintracht Francoforte Le motivazioni ufficiali di questo divieto non sono state ancora pubblicate ma è tutto riconducibile a un problema di ordine pubblico: a Napoli erano previsti più di 2000 tifosi tedeschi. La società tedesca non ha preso per niente bene ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Non tendono a placarsi le polemiche in meritodel Ministro degli Interni Matteodi vietare la trasferta ai tifosi dell’Francoper il match di Champions League contro il, in programma mercoledì 15 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona. Unacriticata dalle autorità tedesche, dai tifosi del Bayern Monaco e non compresa anche da molti supporter partenopei. TifosiFrancoLe motivazioni ufficiali di questo divieto non sono state ancora pubblicate ma è tutto riconducibile a un problema di ordine pubblico: aerano previsti più di 2000 tifosi. Latedesca non ha preso per niente bene ...

