Napoli-Eintracht, gli ultrà tedeschi insultano Piantedosi. Calcio? No, politica. Sono "rossi" e violenti (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel 2018 misero a ferro e a fuoco Roma, ora vorrebbero fare altrettanto a Napoli della settimana prossima. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha vietato la trasferta ai tifosi tedeschi, in vista della partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, e loro si Sono scatenati in offese dalla propria curva, con uno striscione esplicito: "Piantedosi uomo di m…". Peccato che in Italia i giornali di sinistra si uniscano alle proteste degli hooligans tedeschi, pur di attaccare il governo e il ministro, trascurando gli scontri con i tifosi del Napoli dell'andata e le devastazioni che i tifosi dell'Eintracht fecero a Roma nel 2018, testimoniati da video impressionanti, per una gara di Europa ...

