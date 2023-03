(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilsarà chiamato a un doppio impegno molto delicato con Atalanta in campionato edFrancoforte in Champions League. Due match alnel giro di pochi giorni che serviranno alper dare un’altra spallata al campionato e ottenere la prima qualificazione storica ai quarti di finale di Champions. Kvaratskhelia Di Lorenzo Lozano (FOTO: SSC) La partita con l’ha però iniziato a suscitare parecchie polemiche a una settimana di distanza dal fischio d’inizio del match. Il motivo di queste polemiche? La scelta del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, di vietare la trasferta aidell’. Le parole dell’allenatore dell’A proposito si è espresso Oliver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - DiegoDeLucaTwit : Gentile consigliere comunale di Francoforte che chiede l’eliminazione del #Napoli dalla #Champions per l’assenza de… - RealPiccinini : Complimenti a Pioli per aver riportato il Milan tra le prime 8 d’Europa. Col Tottenham, tra andata e ritorno, il co… - andruszka71 : #Piantedosi insultato dai tifosi del Bayern: striscione contro il ministro. Perché Napoli-Eintracht diventa un caso… - NapoliAddict : Napoli-Eintracht, Glasner parla dell'assenza dei tifosi tedeschi al Maradona: dichiarazioni a sorpresa #Napoli… -

Tra gli altri profili attenzionati da Paratici c'è anche Oliver Glasner, avversario delagli ottavi di Champions e protagonista della vittoria inaspettata dell'Francoforte nella ......a parlare di un grande, anche la Champions sta dando soddisfazione alla squadra di Spalletti che è vicina all'ingresso nei quarti, dopo il successo per 2 - 0 in Germania contro l'. "E'...La scritta all'indomani della decisione del governo italiano di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi dell'Francoforte per la sfida dicontro gli azzurri di Spalletti in ...

UFFICIALE - Napoli-Eintracht vietata ai tifosi: comunicazione della Prefettura al club di Francoforte CalcioNapoli24

"Daremo l'anima in campo per coronare un sogno fantastico insieme ai nostri tifosi". Cosi' Matteo Politano parla ai microfoni di Radio ...Cresce l'attesa per la sfida di ritorno contro l'Eintracht Francoforte in programma per il 15 marzo alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. A differenza della gara d'andata, il match non sarà visi ...