Napoli, due pistole nell'Università Federico II: il custode dell'arsenale scarcerato dopo tre mesi (Di giovedì 9 marzo 2023) Arresti domiciliari per il custode dell?arsenale rinvenuto nell?Università Federico II di Napoli. Angelo Tancredi, questo il nome dell?indagato, ha lasciato il carcere di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 9 marzo 2023) Arresti domiciliari per ilrinvenutoII di. Angelo Tancredi, questo il nome?indagato, ha lasciato il carcere di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Preso dal panico, ha gettato una bombola di gas che aveva appena preso fuoco dal balcone di casa. Quando ha tocca… - rep_napoli : Bombola di gas in fiamme lanciata dal balcone, due agenti feriti [aggiornamento delle 15:49] - fi_ste : @MartinaGiuliano Sarà bello per me, abbonato in curva B, assistere ad una partita del Napoli insieme a chi non ha l… - abovtrea : io tra due settimane sono di nuovo a napoli e sinceramente non vedo l’ora di vedermi con i miei grandi amori ???????? - MatteoPrencipe7 : @pasmas921 @capuanogio Puoi dire al tuo amico che nessuno dei due al momento del ricorso era dirigente Juve . Ades… -