Napoli, blitz contro venditori di mimose abusivi: 800 fasci smaltiti dall'Asia

blitz della Polizia locale di Napoli in occasione della festa della donna. Gli agenti della Municipale nella giornata di ieri hanno predisposto una serie di controlli mirati sul territorio cittadino tesi a contrastare la vendita abusiva di fiori. Napoli, blitz della Municipale contro vendita abusiva di mimose: sequestrati 800 fasci Nel dettaglio, è stato effettuato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

