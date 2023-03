Napoli, balconi già in festa per lo scudetto: spunta la formazione 'stesa' col 4 - 3 - 3 (Di giovedì 9 marzo 2023) Non c'è tempo da perdere. Sembra essere spinta da questa considerazione la città di Napoli che sogna dopo 33 anni la vittoria dello scudetto . Con la classifica ormai delineata e il netto distacco ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) Non c'è tempo da perdere. Sembra essere spinta da questa considerazione la città diche sogna dopo 33 anni la vittoria dello. Con la classifica ormai delineata e il netto distacco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Napoli, balconi già in festa per lo scudetto: spunta la formazione 'stesa' col 4-3-3 #Napoli #ForzaNapoliSempre… - salvione : Napoli, balconi già in festa per lo scudetto: spunta la formazione 'stesa' col 4-3-3 - sportli26181512 : #Napoli, balconi già in festa per lo scudetto: spunta la formazione 'stesa' col 4-3-3: Il tricolore non è stato anc… - EllenEmery_24 : RT @cri_verde: Sconfitta meritata, #Napoli molto impreciso e arruffone. Sorvolo sull'arbitraggio nel secondo tempo: fischiati falli totalme… - rep_napoli : Napoli, il palazzo dello scudetto: maxi figurine degli azzurri tra balconi e panni stesi [di Paolo Popoli] [aggiorn… -