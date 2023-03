Napoli, 26enne ucciso a colpi d’arma da fuoco (Di giovedì 9 marzo 2023) Intorno alle 20 a Sant'Antimo (Napoli), i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Solimena per colpi d'arma da fuoco. A terra il 26enne Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco, è deceduto sul posto nonostante l'intervento del 118. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire dinamica e matrice. Da pochi minuti è giunto nell'ospedale di Aversa un 29enne già noto alle forze dell'ordine con ferite d'arma da fuoco. Non si esclude che i fatti possano essere collegati all'uccisione di poche ore fa a Sant'Antimo. Al momento l'uomo non è in pericolo di vita. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Intorno alle 20 a Sant'Antimo (), i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Solimena perd'arma da. A terra ilAntonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo,to da diversid'arma da, è deceduto sul posto nonostante l'intervento del 118. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire dinamica e matrice. Da pochi minuti è giunto nell'ospedale di Aversa un 29enne già noto alle forze dell'ordine con ferite d'arma da. Non si esclude che i fatti possano essere collegati all'uccisione di poche ore fa a Sant'Antimo. Al momento l'uomo non è in pericolo di vita.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieledv79 : RT @repubblica: Omicidio in serata a Sant'Antimo, 26enne ucciso a colpi d'arma da fuoco - repubblica : Omicidio in serata a Sant'Antimo, 26enne ucciso a colpi d'arma da fuoco - ultimoranet : #Napoli, ucciso un giovane, già noto alle forze dell'ordine, a Sant'Antimo: si tratta del 26enne Antonio Bortone, c… - sicomunicazione : Omicidio a Sant'Antimo, nel napoletano, poco fa. E' stato ucciso un 26enne già noto alle forze dell'ordine, si chia… - tur_ste : RT @ultimoranet: #Napoli, trovato in un dirupo a Somma Vesuviana il corpo della studentessa 26enne Diana Biondi. La giovane avrebbe mentito… -