Mutui | l’Unione Nazionale Consumatori | Per l’aumento dei tassi una stangata da 1 800 euro annui

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Una! Non solo da dicembre a gennaio, in un solo mese, isalgono da 3,36 a 3,95, +0,59 punti percentuali, ma rispetto a gennaio 2022, un anno fa quando erano a 1,78, decollano di 2,17 punti percentuali”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente del, nel commentare i dati diffusi dalla Banca d’Italia suideidi gennaio. “Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo deicosì consistente significa che, la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, aumenta, rispetto a un anno fa, da 581 a 731, con un rincaro pari a 150al mese. Una mazzata annua pari a 1800”, conclude Dona. L'articolo ...

