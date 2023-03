Mutilazioni genitali per 200 mln donne | Amref e Mds Italia contro violenza di genere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imieipassi : RT @AiseStampa: Amref e MSD Italia insieme contro le mutilazioni genitali femminili - GiusiCollura : RT @UNICEF_Italia: Anche le mutilazioni genitali femminili (#FGM) sono in calo costante: l'incidenza di quest'orribile pratica è scesa dal… - amrefit : RT @AiseStampa: Amref e MSD Italia insieme contro le mutilazioni genitali femminili - AiseStampa : Amref e MSD Italia insieme contro le mutilazioni genitali femminili - annotiamoli : RT @nonnachicca58: che festa è se le donne afgane iraniane non hanno diritti, che festa è per le donne costrette a matrimoni forzati a mut… -

In particolare, la classe 3M del Pieralli si è concentrata sulla situazione delle donne in Iran, mentre la 5C del Giordano Bruno ha sviluppato l'argomento dellefemminili. Il ..., violenze sessuali, matrimoni combinati " persino per spose bambine " discriminazioni, divieti, imposizioni assurde e umilianti, impedimenti allo studio, al lavoro, alla carriera,...... Giornata internazionale della donna, Amref Health Africa - Italia e Msd Italia, unite dalla lotta a fianco delle donne, ribadiscono il loro impegno contro lefemminili. Le donne ...

Mutilazioni genitali per 200 mln donne, Amref e Mds Italia contro ... Civonline

Le donne afghane, perseguitate dai talebani, inseguite da violenza e povertà, costrette a salire sui barconi, annegate con i loro figli nelle acque di Crotone. Le donne iraniane, in lotta per le liber ...È questo l'inganno del patriarcato: non basta affermare la parità di genere se poi i dati raccontano una storia diversa, se nel mondo ci sono ancora donne a cui è vietato andare a scuola in quanto ...