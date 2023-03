Musumeci: 'Ok accordo Onu, stato salute mare priorità' (Di giovedì 9 marzo 2023) "Siamo favorevoli perché qualcuno pensava che gli spazi dell'oceano potessero non riguardare direttamente la nostra nazione e non è vero". Così Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Siamo favorevoli perché qualcuno pensava che gli spazi dell'oceano potessero non riguardare direttamente la nostra nazione e non è vero". Così Nello, ministro per la protezione civile e la ...

Musumeci: 'Ok accordo Onu, stato salute mare priorità' Ricordiamoci - ha continuato Musumeci che lo stato di salute del mare deve essere la priorità tra le nostre attenzioni, ecco perché io richiamo sempre l'attenzione degli stati bagnati dl Mediterraneo,... 'Schifani servo sciocco. L'autonomia differenziata è criminale' Noi oggi discutiamo su cosa verterà tale regionalismo sulla base dell'accordo che faremo con Roma. ... Per la Sicilia è un disastro, mentre Musumeci e Schifani non proferiscono parola' è il titolo di ... Musumeci: 'I corridoi umanitari per i migranti non bastano' Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci , in una intervista ... 'Sono perfettamente d'accordo col presidente, spiega il ministro servono scelte di comune accordo con ...