Musumeci: ‘Ok accordo Onu, stato salute mare priorità’ (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo favorevoli perché qualcuno pensava che gli spazi dell’oceano potessero non riguardare direttamente la nostra nazione e non è vero”. Così Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e la politica del mare, in collegamento al LetExpo di Verona sulla posizione dell’Italia sul Trattato Onu della salvaguardia dell’alto mare. “L’alto mare – ha spiegato Musumeci -, che è un mare, diciamo, internazionale, costituisce un patrimonio per tutti, preserva una biodiversità marina che oggi rischia seriamente di essere pregiudicata e dopo tanti anni finalmente, a New York alle Nazioni Unite, si è trovata proprio l’altro giorno una posizione unitaria: ci sono scadenze, c’è una roadmap, ci sono degli impegni che ogni stato deve mantenere. Ricordiamoci- ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo favorevoli perché qualcuno pensava che gli spazi dell’oceano potessero non riguardare direttamente la nostra nazione e non è vero”. Così Nello, ministro per la protezione civile e la politica del, in collegamento al LetExpo di Verona sulla posizione dell’Italia sul Trattato Onu della salvaguardia dell’alto. “L’alto– ha spiegato-, che è un, diciamo, internazionale, costituisce un patrimonio per tutti, preserva una biodiversità marina che oggi rischia seriamente di essere pregiudicata e dopo tanti anni finalmente, a New York alle Nazioni Unite, si è trovata proprio l’altro giorno una posizione unitaria: ci sono scadenze, c’è una roadmap, ci sono degli impegni che ognideve mantenere. Ricordiamoci- ha ...

