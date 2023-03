Musumeci: ‘Investire su infrastrutture non è un costo ma spesa che determina ritorno’ (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Pnrr scade nel 2026, pensare di realizzare una media o grande infrastruttura entro questo lasso di tempo, con le nostre leggi e con autorizzazioni ambientali, sarebbe soltanto una follia. Il Pnrr può servire per interventi di riqualificazione, ma bisogna comunque rivedere le norme procedurali”. Così Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e la politica del mare, in collegamento al LetExpo di Verona. “In Italia, investire sulle infrastrutture non è un costo è una spesa che poi determina ritorno sullo stesso territorio: noi – ha spiegato – dobbiamo adeguare il nostro sistema portuale alla movimentazione, dobbiamo configurarla rispetto a una concorrenza straniera che è sempre più spietata e sono convinto che il privato possa, in questo senso, giocare insieme al pubblico un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Pnrr scade nel 2026, pensare di realizzare una media o grande infrastruttura entro questo lasso di tempo, con le nostre leggi e con autorizzazioni ambientali, sarebbe soltanto una follia. Il Pnrr può servire per interventi di riqualificazione, ma bisogna comunque rivedere le norme procedurali”. Così Nello, ministro per la protezione civile e la politica del mare, in collegamento al LetExpo di Verona. “In Italia, investire sullenon è unè unache poiritorno sullo stesso territorio: noi – ha spiegato – dobbiamo adeguare il nostro sistema portuale alla movimentazione, dobbiamo configurarla rispetto a una concorrenza straniera che è sempre più spietata e sono convinto che il privato possa, in questo senso, giocare insieme al pubblico un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Musumeci: 'Investire su infrastrutture non è un costo ma spesa che determina ritorno' - ledicoladelsud : Musumeci: ‘Investire su infrastrutture non è un costo ma spesa che determina ritorno’ - palermomaniait : Infrastrutture, Musumeci: ''Investire non è un costo ma spesa che determina ritorno. Dobbiamo adeguare il nostro si… - palermomaniait : Infrastrutture, Musumeci: ''Investire non è un costo ma spesa che determina ritorno. Dobbiamo adeguare il nostro si… - TV7Benevento : Musumeci: 'Investire su infrastrutture non è un costo ma spesa che determina ritorno' - -

Musumeci: 'Investire su infrastrutture non è un costo ma spesa che determina ritorno' Così Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e la politica del mare, in collegamento al LetExpo di Verona. "In Italia, investire sulle infrastrutture non è un costo è una spesa che poi ... La Giornata Parlamentare del 22 febbraio 2023 La decisione del Consiglio Ue "consentirà di integrare il Pnrr e investire sull'autonomia e la ...alle 14.30 ascolterà il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Sebastiano Musumeci ... Ugl. Presentato ieri a Catania, il libro 'Nient'altro che il futuro' del professor Rosario Faraci ... è stato il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci, esprimendo gratitudine ... tale da provocare alla fine la fuga verso altre parti dove è più conveniente investire. La ... Così Nello, ministro per la protezione civile e la politica del mare, in collegamento al LetExpo di Verona. "In Italia,sulle infrastrutture non è un costo è una spesa che poi ...La decisione del Consiglio Ue "consentirà di integrare il Pnrr esull'autonomia e la ...alle 14.30 ascolterà il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Sebastiano...... è stato il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni, esprimendo gratitudine ... tale da provocare alla fine la fuga verso altre parti dove è più conveniente. La ... Anche a Bruxelles c’è un monumento agli sprechi di Sicilia Buttanissima Sicilia