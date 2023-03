Muore dopo il ricovero, poi la scoperta choc sull’autopsia (Di giovedì 9 marzo 2023) : svelato l’orrore – È avvolta nel mistero la morte di una pensionata, che sarebbe stata aggredita nel momento in cui era più vulnerabile, ossia quand’era ricoverata in ospedale. Per questo i parenti della donna chiedono alle autorità competenti di far luce sulla sua scomparsa, di far chiarezza sulle reali cause che hanno portato al decesso. L’autopsia avrebbe fatto venire a galla una verità dolorosa, amara… leggi anche: Bimbo di 4 mesi in coma all’ospedale: cosa si sospetta “Ci aspettavamo solo che l’autopsia dicesse che era morta per un ictus, ma abbiamo scoperto che era stata aggredita nel suo momento più vulnerabile, dove non poteva urlare e non poteva difendersi”, queste le parole dei familiari di Valerie Kneale, 75enne britannica, che chiedono a gran voce di fare finalmente luce sull’assurda morte della donna. La pensionata sarebbe deceduta per una gravissima ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) : svelato l’orrore – È avvolta nel mistero la morte di una pensionata, che sarebbe stata aggredita nel momento in cui era più vulnerabile, ossia quand’era ricoverata in ospedale. Per questo i parenti della donna chiedono alle autorità competenti di far luce sulla sua scomparsa, di far chiarezza sulle reali cause che hanno portato al decesso. L’autopsia avrebbe fatto venire a galla una verità dolorosa, amara… leggi anche: Bimbo di 4 mesi in coma all’ospedale: cosa si sospetta “Ci aspettavamo solo che l’autopsia dicesse che era morta per un ictus, ma abbiamo scoperto che era stata aggredita nel suo momento più vulnerabile, dove non poteva urlare e non poteva difendersi”, queste le parole dei familiari di Valerie Kneale, 75enne britannica, che chiedono a gran voce di fare finalmente luce sull’assurda morte della donna. La pensionata sarebbe deceduta per una gravissima ...

