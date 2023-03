Muller: “Messi? Contro di lui le cose vanno bene. Il problema era contro Cristiano... (Di giovedì 9 marzo 2023) Il calciatore del Bayern Monaco dopo la vittoria col Psg e il passaggio ai quarti di Champions League. Leggi su itasportpress (Di giovedì 9 marzo 2023) Il calciatore del Bayern Monaco dopo la vittoria col Psg e il passaggio ai quarti di Champions League.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnimaginableK : RT @FCBAlbiceleste: My Top 10 Big Game players ever. 1. LIONEL MESSI 2. Maradona 3. Pele 4. Di Stefàno 5. Cruyff 6. Beckenbauer 7. Gerd M… - Class92Giggs : @esmuellert_ Muller> Messi in my book - FCBAlbiceleste : RT @FCBAlbiceleste: My Top 10 Big Game players ever. 1. LIONEL MESSI 2. Maradona 3. Pele 4. Di Stefàno 5. Cruyff 6. Beckenbauer 7. Gerd M… - Salvato93976945 : Quanto cazzo godo. Merde qatariote. #championsleague - AdithyaVIJAYAN9 : RT @FCBAlbiceleste: My Top 10 Big Game players ever. 1. LIONEL MESSI 2. Maradona 3. Pele 4. Di Stefàno 5. Cruyff 6. Beckenbauer 7. Gerd M… -