Muhammad Ali | Regé-Jean Page e Morgan Freeman producono la serie biografica

(Di giovedì 9 marzo 2023)spicca come produttore esecutivo dellain otto parti suAli ordinata da Peacock, sarà anche il protagonista nei panni del pugile? Nel 52° anniversario del leggendario combattimento traAli e Joe Frazier, Peacock annuncia lo sviluppo di Excellence: 8 Fights,evento in otto parti dedicata alla leggenda della boxeAli, basata sulla biografia Ali: A Life di Jonathan Eig. Tra i produttori gli attori. Il progetto proviene dal co-sceneggiatore di BlackKklansman, il premio Oscar Kevin Willmott,e Revelations ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoviesAsbury : #Peacock sta sviluppando una serie-evento intitolata #Excellence8Fights, che sarà basata su otto famosi match del c… - dituttounpop : Le ultime notizie dal mondo delle #serietv - badtasteit : #MuhammadAli - #MorganFreeman e #RegéJeanPage produttori della serie evento sul pugile - AliceMura109 : RT @artvhazza: ecco cosa intendeva marco mengoni in muhammad ali con "ad incassare la vita sul ring, in piedi come muhammad ali"

