Mr Kennedy ” Vi racconto i piani originali per il mio incasso del Money in The Bank”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 marzo 2023) Mr., oggi conosciuto oggi con il nome di Ken Anderson, è stato sotto contratto con la WWE dal 2005 al 2009, e in questo lasso di tempo ha ottenuto ottimi risultati, al punto che moltissimi fan ricordano ancora con piacere la sua permanenza a Stamford. Purtropponon è mai riuscito a vincere il titolo del mondo, ma come lui stesso ha rivelato in un’intervista con wrestlingnews.com ilo vedevano incassare ilin Theai danni di Undertaker nel maggio del 2007. “Dovevo sconfiggere Undertaker per il titolo” “Subito dopo aver vinto il MITB non ricevetti particolari dettagli su come la avrei usata, mi avevano semplicemento che avrei mantenuto la valigetta per un anno, infatti annunciai al pubblico che avrei incassato direttamente a WrestleMania 24. Questo era il ...