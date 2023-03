Mps: Profumo, Viola, Betunio e Tononi a processo il 12/5 Le carte esclusive con la richiesta dei giudici milanesi (Di giovedì 9 marzo 2023) Affaritaliani.it può presentare in esclusiva le carte del nuovo processo contro Alessandro Profumo, Fabrizio Viola, Massimo Tononi e Arturo Betunio nell’ambito del cosiddetto “terzo filone” delle indagini su Mps. L’accusa è quella di aver provveduto a una rettifica dei crediti deteriorati per complessivi 7,82 miliardi, anche se – si legge nei documenti – 4,46 miliardi sarebbero da attribuire alla precedente gestione, quella cioè di Giuseppe Mussari e Antonio Vigni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 marzo 2023) Affaritaliani.it può presentare in esclusiva ledel nuovocontro Alessandro, Fabrizio, Massimoe Arturonell’ambito del cosiddetto “terzo filone” delle indagini su Mps. L’accusa è quella di aver provveduto a una rettifica dei crediti deteriorati per complessivi 7,82 miliardi, anche se – si legge nei documenti – 4,46 miliardi sarebbero da attribuire alla precedente gestione, quella cioè di Giuseppe Mussari e Antonio Vigni. Segui su affaritaliani.it

