MOVIOLA – Juventus-Friburgo, gol annullato col Var a Holer: assist di mano (Di giovedì 9 marzo 2023) Episodio da MOVIOLA in Juventus-Friburgo. Gol annullato col Var a bomber Holer, per un precedente tocco di mano, nettissimo quasi pallavolistico per l’assist, da parte di Ginter. Sfuggito in campo all’arbitro e in verità anche ai difensori bianconeri che non hanno protestato, ci pensa il Var a segnalare al direttore di gara l’irregolarità. On field review e rete correttamente annullata. Si resta dunque 1-0. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Episodio dain. Golcol Var a bomber, per un precedente tocco di, nettissimo quasi pallavolistico per l’, da parte di Ginter. Sfuggito in campo all’arbitro e in verità anche ai difensori bianconeri che non hanno protestato, ci pensa il Var a segnalare al direttore di gara l’irregolarità. On field review e rete correttamente annullata. Si resta dunque 1-0. SportFace.

