Mou e Allegri, perché la bellezza senza risultati non ha futuro (Di giovedì 9 marzo 2023) Non c'è come sciropparsi commenti e commentatori di Roma - Juve, solo per restare all'ultima. Sottotraccia, ma neanche tanto, è un continuo schifare questo genere di partite, genere messo in piedi da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) Non c'è come sciropparsi commenti e commentatori di Roma - Juve, solo per restare all'ultima. Sottotraccia, ma neanche tanto, è un continuo schifare questo genere di partite, genere messo in piedi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mou e Allegri, perché la bellezza senza risultati non ha futuro: L’antitesi tra le due filosofie calcistiche è più… - AndreaChiacch19 : @SimoFonzie @__grazynho87 Ancora con sto aggiornato, sembra che abbiano vinto 20 anni fa, allegri stra vinceva e fa… - napolista : Tutti a esaltare la bellezza del #Napoli, ma solo perché vince (CorSport) Tutti condannano i risultatisti come All… - Mattemcss : Manco Allegri vs Mou è stata così - AnStorti : Per il momento Mou vs Allegri molto più godibile -