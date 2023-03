Motorola ThinkPhone, lo smartphone supersicuro riservato alla clientela business (Di giovedì 9 marzo 2023) Motorola lancia il ThinkPhone. Il marchio statunitense acquisito, come del resto i pc di Ibm, dalla cinese Lenovo tenta il salto verso il mercato degli smartphone dedicati alla clientela business. Lenovo crede alla crescita di questo segmento tanto da aver creato in area Emea, ossia Europa e dintorni, una branch dedicata (Motorola Emea B2b) che vede a capo, con doppio incarico, il direttore generale delle attività in Italia Carlo Barlocco. “Il ThinkPhone by Motorola è il nostro primo smartphone pensato esclusivamente per il segmento business ed è frutto della sinergia con i pc di Lenovo- ha spiegato Barlocco- e rappresenta anche il primo passo nel percorso di crescita ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023)lancia il. Il marchio statunitense acquisito, come del resto i pc di Ibm, dcinese Lenovo tenta il salto verso il mercato deglidedicati. Lenovo credecrescita di questo segmento tanto da aver creato in area Emea, ossia Europa e dintorni, una branch dedicata (Emea B2b) che vede a capo, con doppio incarico, il direttore generale delle attività in Italia Carlo Barlocco. “Ilbyè il nostro primopensato esclusivamente per il segmentoed è frutto della sinergia con i pc di Lenovo- ha spiegato Barlocco- e rappresenta anche il primo passo nel percorso di crescita ...

Motorola ThinkPhone è arrivato in Italia: quanto costa Presentato all'ultimo CES di Las Vegas, lo smartphone Motorola ThinkPhone arriva ora anche in Italia. Come altri prodotti della famiglia " Think " di Lenovo, anche questo smartphone è dedicato ai professionisti e alle aziende in cerca di un device ... ThinkPhone by Motorola, lo smartphone per le aziende arriva oggi in Italia ThinkPhone by Motorola, lo smartphone sviluppato appositamente per l'utenza business, è disponibile da oggi in Italia. Annunciato lo scorso gennaio in occasione del CES di Las Vegas, il dispositivo ... Il ThinkPhone di Motorola in Italia! Il ThinkPhone di Motorola sembrava solo una suggestione, e invece poi l'abbiamo visto concretizzarsi nel mercato smartphone qualche settimana fa. Ora torniamo a parlarne perché arrivano importanti novità ... Motorola ThinkPhone è arrivato in Italia: quanto costa Lo smartphone dedicato ad aziende e professionisti arriva anche sul mercato italiano: focus sulla sicurezza dei dati, con un prezzo superiore alla media.