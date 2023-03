MotoGP, Test Portimao 2023: dove vederli in tv, orari 11-12 marzo, programma, streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) La stagione della MotoGP è ormai all’orizzonte, ma non è ancora tempo di iniziare a fare sul serio. Bisogna ancora affrontare la due-giorni di Test di Portimao (Portogallo) che andrà a completare la pre-stagione della classe regina. Dopo quanto visto a Sepang (Malesia) tutto sarà rimesso in discussione nel prossimo weekend. Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 marzo, infatti, i piloti saranno in azione sulla pista dell’Algarve per le ultime ore di lavoro prima del via ufficiale del campionato, che si terrà sempre sulla pista lusitana in occasione del Gran Premio del Portogallo del 26 marzo. Manca davvero poco al via del campionato e l’attesa cresce. Il tracciato sarà a disposizione di team e piloti dalle ore 11.00 alle ore 19.15 italiane (c’è un’ora di differenza rispetto a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) La stagione dellaè ormai all’orizzonte, ma non è ancora tempo di iniziare a fare sul serio. Bisogna ancora affrontare la due-giorni didi(Portogallo) che andrà a completare la pre-stagione della classe regina. Dopo quanto visto a Sepang (Malesia) tutto sarà rimesso in discussione nel prossimo weekend. Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, infatti, i piloti saranno in azione sulla pista dell’Algarve per le ultime ore di lavoro prima del via ufficiale del campionato, che si terrà sempre sulla pista lusitana in occasione del Gran Premio del Portogallo del 26. Manca davvero poco al via del campionato e l’attesa cresce. Il tracciato sarà a disposizione di team e piloti dalle ore 11.00 alle ore 19.15 italiane (c’è un’ora di differenza rispetto a ...

