**Mostre: Roma riscopre Gino Galli, genio futurista e controverso** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "E' quasi un miracolo". Così Edoardo Sassi, giornalista del Corriere della Sera, racconta all'Adnkronos la nascita della mostra - di cui è curatore insieme a Giulia Tulino- la mostra 'Gino Galli (1893-1944). La riscoperta di un pittore tra Futurismo e Ritorno all'ordine', che partirà domani al Mlac, il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell'Università La Sapienza di Roma, fino al 6 maggio. Allievo prediletto di Giacomo Balla, tra gli esponenti storici del Futurismo già dal 1914, autore e firmatario di importanti testi teorici, condirettore della rivista 'Roma futurista' (con Balla, Giuseppe Bottai e Enrico Rocca) e protagonista, nel 1919 e nel 1921, di due mostre personali presso la Casa d'arte Bragaglia di Roma, una delle più ...

