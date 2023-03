Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Mostre: Roma riscopre Gino Galli, genio futurista e controverso - News24_it : Mostre: Roma riscopre Gino Galli, genio futurista e controverso - fisco24_info : Mostre: Roma riscopre Gino Galli, genio futurista e controverso: (Adnkronos) - Edoardo Sassi e Giulia Tulino curano… - TV7Benevento : **Mostre: Roma riscopre Gino Galli, genio futurista e controverso** - - zazoomblog : Mostre: Roma riscopre Gino Galli genio futurista e controverso - #Mostre: #riscopre #Galli #genio -

, concerti, incontri e libri per approfondire i vari aspetti dell'universo femminile. ... è guidato dalla dott.ssa Silvia Piranomonte , ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di...... condirettore della rivista 'Futurista' (con Balla, Giuseppe Bottai e Enrico Rocca) e protagonista, nel 1919 e nel 1921, di duepersonali presso la Casa d'arte Bragaglia di, una ...... proclamata il 9 marzo nella sala Spadolini del ministero della Cultura a- , pur in presenza ...artistico e letterario a partire dalle visite virtuali delle strutture bibliotecarie e alle...

Mostre: Roma riscopre Gino Galli, genio futurista e controverso Adnkronos

“La Spagna dipingendo il mondo” è il titolo degli eventi programmati dall’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma. Il Centro Multimediale Interattivo ospiterà un ciclo di iniziative mirate a promuovere af ...Diciassette di questi scatti sono stati scelti per la mostra curata da Barbara Melcarne dal titolo «Senso Unico» in programma dal 13 al 19 marzo a Roma in via del Moro, a pochi passi dall'isola ...