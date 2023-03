Morto sotto le finestre dell' hotel | ferite non compatibili con una caduta | è un mistero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiER: Forlì, giallo sul corpo senza vita di un 56enne. Potrebbe essersi buttato, ma sul corpo ci sarebbero ferite non compatibili c… - TgrRaiER : Forlì, giallo sul corpo senza vita di un 56enne. Potrebbe essersi buttato, ma sul corpo ci sarebbero ferite non com… - occhio_notizie : Un uomo sarebbe stato trovato morto sotto le finestre dell'Hotel Lory, in pieno centro storico di Forlì. Potrebbe… - MMejjali : RT @NostraD64669142: BRUNO ASTORRE È MORTO MENTRE ERA AL LAVORO AL SENATO : r.i.p. 1 Si è accasciato al suolo in corridoio 2 ha avutob un m… - repubblica : Forlì, uomo trovato morto sotto le finestre di un hotel: è giallo -

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo,le finestre di un hotel in pieno centro storico a Forlì . L'uomo, un 56enne residente in città, èproprio mentre stava soggiornando nell'albergo. Ma il suo decesso resta un mistero e, ...Tragedia in stazione: uomo finisceun treno Un uomo di 58 anni èpoco prima delle 17 alla stazione di Canegrate in via Volontari della Libertà. Sul posto sono arrivate un'ambulanza, l'...FORLì - Servirà probabilmente l'autopsia per chiarire come èl'uomo di 56 anni il cui corpo è stato trovato questa mattina in pieno centro storico a Forlì, in stradale finestre dell'hotel Lory. L'uomo, residente in città, vi alloggiava da qualche ...

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, sotto le finestre di un hotel in pieno centro storico a Forlì. L'uomo, un 56enne residente in città, è morto proprio ...Il 56enne potrebbe essersi gettato volontariamente ma sul suo corpo sono presenti alcune gravi ferite al collo non compatibili con la caduta ...