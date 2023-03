Morte per amianto, la Corte di appello di Milano condanna il ministero della Difesa a risarcire la vedova di un aviere (Di giovedì 9 marzo 2023) La Corte di appello di Milano (sezione Lavoro) ha condannato il ministero della Difesa al riconoscimento dello status di vittima del dovere e al pagamento di una somma – che complessivamente raggiunge circa 500mila euro – alla vedova dell’aviere missilistico anconetano Fabio Fabretti, che ha prestò servizio nell’Aeronautica Militare dal marzo 1965 all’aprile 1966. L’uomo era deceduto nel giugno 2012 all’età di 67 anni a causa di un mesotelioma pleurico, un tumore maligno causato dall’esposizione ad amianto. Il militare, dopo il periodo di addestramento a Cuneo, fu assegnato alla Prima Aerobrigata di Padova, e destinato successivamente alla base operativa missilistica di Cordovado, dove si occupò dell’aria lancio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladidi(sezione Lavoro) hato ilal riconoscimento dello status di vittima del dovere e al pagamento di una somma – che complessivamente raggiunge circa 500mila euro – alladell’missilistico anconetano Fabio Fabretti, che ha prestò servizio nell’Aeronautica Militare dal marzo 1965 all’aprile 1966. L’uomo era deceduto nel giugno 2012 all’età di 67 anni a causa di un mesotelioma pleurico, un tumore maligno causato dall’esposizione ad. Il militare, dopo il periodo di addestramento a Cuneo, fu assegnato alla Prima Aerobrigata di Padova, e destinato successivamente alla base operativa missilistica di Cordovado, dove si occupò dell’aria lancio dei ...

