Morgan sbarca su Rai2 con un nuovo programma | ecco le prime novità

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Molto spesso abbiamo vistouscire dalla porta di casa Rai e rientrare dalla finestra e questo rapporto travagliato sembra che continuerà ancora. L’artista è pronto ad occupare uno spazio nelpalinsesto Rai e, in particolare, secondo quanto svela TvBlog, sembra proprio che sarà la seconda serata diper un totale di quattro puntate. Ad annunciare il ritorno in Rai di, già lo scorso febbraio, era stato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che ai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato: “farà unsulla Rai, in aprile o forse marzo addirittura, sulla musica…Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito e che riportaa fare ciò che sa fare meglio, insegnare“. Già in passato ...