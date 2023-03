Morgan di nuovo in tv | il suo nuovo programma

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ritorno sulla Rai Secondo Tv Blogo presto vedremoin tv. L’istrionico artista e cantante, ex giudice di X Factor, a partire dal mese di aprile dovrebbe essere al timone di uno show. La nuova produzione tv andrà in onda su Rai Due conche registrerà dalla sede di Torino della Ra. Sono così confermare le voci delle scorse settimane. Aveva infatti parlato Vittorio Sgarbi, da sempre estimatore di, all’AdnKronos. “Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito”. Il Sottosegretario alla Cultura, nelle settimane post Sanremo, ha anche pubblicizzatospiegando di volerlo al timone di Sanremo. Secondo quanto spiega Tv Blogo lo show dovrebbe andare in onda in seconda serata. Per il momento è tutto work in Progress, dal format fino alla scenografia. Si dice, ma non ci sono ...