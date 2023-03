Montagne di debiti scaricati sui curatori fallimentari Lo Stato è incapace di gestire i beni confiscati al crimine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Va bene la cattura dei grandi latitanti, ma quando poi si tratta ditolti alle mafie o alla criminalità comune loraramente mostra la stessa efficienza. Addirittura, le mancanze si trasformano troppo spesso in disastri se si tratta di portare avanti, in particolare, aziende e attività economiche strappate all’illegalità. Segui su affaritaliani.it

... come si ragiona di nuovi stadi e di organizzazione di grandi eventi trattenendo eredità positive anziché cattedrali del deserto ad alto impatto inquinante e per soprammercatodi...Nella stagione 2006 - 2007 inizia un nuovo giro sullerusse per l'Avellino, che riparte da ... in modo da far fronte ai gravi problemi finanziari derivanti dagli ingenticontratti. ...... quindi, espone la finanza dello stato allerusse degli umori degli investitori. Tra BTp ... Spenderebbero in eccesso e continuerebbero ad ammassaresu. Il tracollo sarebbe solo ...

L'Egitto sovrastato da una montagna di debito Terrasanta

Accrescere la quota di debito pubblico italiano in mani domestiche può avere sia conseguenze positive che negative per il Bel Paese.