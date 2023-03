Monreale | denuncia ex marito di non mantiere la famiglia | assolto

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 9 marzo 2023) V.V. di anni 52 imprenditore agricolo distatodal giudice per l’udienza preliminare dal reato di essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare e per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale e’ separato e ai figli minori. Il giudice per l’udienza familiare accogliendo la richiesta di archiviazione formulata (live.it)