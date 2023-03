Molto Salute, Sara Farnetti e Luca Aleandri parlando di dieta e benessere (Di giovedì 9 marzo 2023) Molto Salute, il webinar dedicato alla Primavera. Gli ospiti dell'approfondimento condotto da Alvaro Moretti, Carla Massi e Costanza Calabrese si sono alternati affrontando temi 'imminenti' del ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023), il webinar dedicato alla Primavera. Gli ospiti dell'approfondimento condotto da Alvaro Moretti, Carla Massi e Costanza Calabrese si sono alternati affrontando temi 'imminenti' del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... policlinicoMI : Grandi poco più di un pugno, in silenzio lavorano instancabili 7/7 h24: sono i #reni, spazzini del nostro organismo… - PaoloP1965 : RT @RobertoAvventu2: ??Speranza reagisce 'molto male' a questa notizia L'ex ministro della Salute avrebbe sbottato per la diffusione dello… - Ann15719036 : @ImolaOggi Molto probabilmente speranza era istruito/manipolato dai burattinai criminali, la corrispondenza del min… - Giugia89 : RT @Linus2k: Colpevoli durante la prima ondata #Covid sono SICURAMENTE tutti coloro che hanno anteposto gli interessi economici di un’area… - sailorfedelive : @gglive_tv L'articolo non lo specifica, forse questo problema riguarda gli Stati Uniti o altre nazioni, comunque è… -