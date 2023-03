Molto Salute, Massimo Caputi e Stefan Margesin: 'Terme, una storia unica in Italia' (Di giovedì 9 marzo 2023) Molto Salute, il webinar dedicato alla Primavera. Gli ospiti dell'approfondimento condotto da Alvaro Moretti, Carla Massi e Costanza Calabrese si sono alternati affrontando temi 'imminenti' del ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023), il webinar dedicato alla Primavera. Gli ospiti dell'approfondimento condotto da Alvaro Moretti, Carla Massi e Costanza Calabrese si sono alternati affrontando temi 'imminenti' del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pitstulli : RT @RobertoAvventu2: ??Speranza reagisce 'molto male' a questa notizia L'ex ministro della Salute avrebbe sbottato per la diffusione dello… - xelagrillo : @Deiv822Deiv82 @mino_7th @Aser68 @Corriere @Nutri4lifestyl1 No?? Teniamo live settimanali su argomenti di interesse… - alessandro1846 : RT @RobertoAvventu2: ??Speranza reagisce 'molto male' a questa notizia L'ex ministro della Salute avrebbe sbottato per la diffusione dello… - Bobbio65M : RT @byoblu: Una parte dell’indagine sulla gestione Covid durante la cosiddetta “prima fase” è stata trasferita a Roma. #Speranza non è l’un… - swan92678832 : RT @byoblu: Una parte dell’indagine sulla gestione Covid durante la cosiddetta “prima fase” è stata trasferita a Roma. #Speranza non è l’un… -