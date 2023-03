Moglie morente vuole che il marito vada avanti – lui fa qualcosa che mostra cos’è il vero amore (Di giovedì 9 marzo 2023) Haley Odlozil, del Texas, ha il cancro e purtroppo non vedrà crescere suo figlio.Ma suo marito ha deciso di cogliere ogni momento. “Lei ha provato a dirmi che potevo andarmene se volevo. Io ho pensato che fosse pazza,” ha detto Taylor a Today. Una settimana prima di Natale, nel 2015, la famiglia Odlozil ha ricevuto una notizia terribile. Haley, 30 anni, ha scoperto di avere un cancro alla cervice, solamente due settimane prima di sposare il suo futuro marito. “Nel giro di pochi secondi abbiamo saputo che non avrebbe mai potuto avere figli e che stava morendo. Tremo ancora quando ci penso,” ha raccontato il marito Taylor a Today. Una settimana dopo, Haley gli ha chiesto di parlare. Gli ha detto che a lei andava bene se lui “voleva andare avanti e trovare un’altra persona”, ha raccontato lui. Lui l’ha ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 9 marzo 2023) Haley Odlozil, del Texas, ha il cancro e purtroppo non vedrà crescere suo figlio.Ma suoha deciso di cogliere ogni momento. “Lei ha provato a dirmi che potevo andarmene se volevo. Io ho pensato che fosse pazza,” ha detto Taylor a Today. Una settimana prima di Natale, nel 2015, la famiglia Odlozil ha ricevuto una notizia terribile. Haley, 30 anni, ha scoperto di avere un cancro alla cervice, solamente due settimane prima di sposare il suo futuro. “Nel giro di pochi secondi abbiamo saputo che non avrebbe mai potuto avere figli e che stava morendo. Tremo ancora quando ci penso,” ha raccontato ilTaylor a Today. Una settimana dopo, Haley gli ha chiesto di parlare. Gli ha detto che a lei andava bene se lui “voleva andaree trovare un’altra persona”, ha raccontato lui. Lui l’ha ...

