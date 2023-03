Mobrici | in pre-order il disco Gli anni di Cristo | la copertina

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 marzo 2023) Da oggi in pre-Glidi, secondo album di, che porterà dal vivo ad aprile in due live sold out a Roma e Milanoha sempre avuto la capacità di dar voce alla sua generazione. È la semplicità delle sue parole che spiazza. Raccontando di sé riesce a comunicare le sensazioni, i sentimenti e gli interrogativi che molti si pongono. Glidi(Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia) parlerà di tutto questo e di molto altro e finalmente da venerdì 31 marzo potrà condividerlo con tutti. Da oggi è disponibile il pre-al seguente link: http://macistedischi.lnk.to/glidiC. Ungenerazionale, che l’artista ha scritto interamente all’età di 33. ...